شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين لا يزال محصورا– تحليل - 11-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين بانحصاره المتكرر ضمن النطاق السلبي، والذي يتمثل بالمقاومة المستقرة عند 915.00 بينما يتمركز الدعم المحوري عند 845.00, نتوقع استمرار تذبذب السعر بشكل مختلط لحين اختباره للدعم الحالي ليكمل بذلك المحاولات التصحيحية الهابطة والمقترحة سابقا.

ما يجب التنويه له, أن محاولة اندفاع السعر فوق مستوى 915.00 وتقديمه لإغلاق إيجابي فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية وليبدأ بتشكيل تداولات صاعدة قوية ليكرر بذلك الضغط على مستوى 962.00 ومن ثم ليحاول الوصول نحو 1025.00 ليشكل ذلك الهدف الإيجابي الأول للميل الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 850.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط