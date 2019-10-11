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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحقق الأهداف– تحليل -11-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النحاس بتداولات يوم أمس بشكل صاعد وقوي مسجلا بذلك الأهداف المنتظرة بملامسته لمستوى 2.6200, نتوقع بثبات السعر فوق مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي وتجميعه لعزم إيجابي جديد استهداف مستويات جديدة قد تبدأ من 2.6515 و 2.6810 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5950 و 2.6515
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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