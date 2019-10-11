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شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يعود للمسار الصاعد-تحليل - 11-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية قوية لنلاحظ اندفاعه فوق مستوى 133.50 ليستقر بذلك ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق مسجلا أول أهدافه بملامسته لمستوى 135.44.
ثبات دعم القناة الصاعدة الممتد حاليا نحو 133.80 يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة ليوفر ذلك فرص حقيقه لتسجيل بعض الأهداف بانجذابه نحو 136.70 و 137.65 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.60 و 136.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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