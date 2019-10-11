شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤجل الهجوم السلبي- تحليل - 11-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سعر الزوج بتداولات يوم أمس فوق الحاجز المتمثل بمستوى 118.40 معلنا بذلك تأجيله للهجوم السلبي محققا بذلك بعض الأهداف التصحيحية بوصوله نحو 119.15. نتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي نظرا لتمركزه حاليا ضمن مستوى تشبع الشراء, انجذاب السعر نحو المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 119.65 وبتجاوزه سيؤكد استعداده لاختبار مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 120.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.50 و 119.65 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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