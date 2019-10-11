شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم ديكسونز يجدد النشاط الصاعد-تحليل - 11-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمد سعر السهم مؤخرا على قوة الدعم المستقر عند 113.60 ليبدأ بنشاط إيجابي قوي متجاوزا بذلك المتوسط المتحرك 55 وليستقر حول 125.00 تقريبا, نشير إلى أن اندفاع مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى 80 وتقديمه لعزم إيجابي يدعم محاولات السعر باستئناف الهجوم الصاعد لينجذب بذلك نحو 127.85 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 134.10 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 118.45 و 127.85
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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