شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 11-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين ميلاً هابطاً الآن ليختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، الثبات فوق 64.40 يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيسبب امتداداً في الموجة الهابطة على المدى المتوسط، بينما يحتاج السعر لاختراق 74.75 لتأكيد الاندفاع نحو مستويات 80.00 ثم 93.13 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 80.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد