شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 11-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر اللايتكوين بسلبية ليقترب من دعم القناة اللحظية الصاعدة، وطالما أن السعر فوق 52.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 70.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد