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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 11-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ينخفض سعر الإيثريوم ليجري عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المخترق لنموذج القاع المزدوج، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 216.00، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 185.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 185.00 والمقاومة 216.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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