الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 11-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر البتكوين بسلبية قوية ليختبر المتوسط المتحرك 50، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر مستوى 8240.00 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لزيارة مستوى 7490.00 كهدف سلبي تالي، بينما يحتاج السعر للتداول فوق 8525.00 مجدداً للحصول على حافز إيجابي يدعم استمرار الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 8970.00.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8240.00 والمقاومة 9100.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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