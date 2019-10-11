شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 11-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر البتكوين بسلبية قوية ليختبر المتوسط المتحرك 50، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر مستوى 8240.00 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لزيارة مستوى 7490.00 كهدف سلبي تالي، بينما يحتاج السعر للتداول فوق 8525.00 مجدداً للحصول على حافز إيجابي يدعم استمرار الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 8970.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8240.00 والمقاومة 9100.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد