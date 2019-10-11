شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 11-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالارتفاع ليبدأ اختبار المتوسط المتحرك 50، ولا زلنا نرجح اختبار مقاومة القناة الهابطة عند 0.6830 قبل العودة للانخفاض من جديد.

وبشكل عام، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً ما لم يتم اختراق المقاومة المذكورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.6595.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6700 والمقاومة 0.6830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط