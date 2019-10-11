شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة المدير التنفيذى لشركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات تيرى بولور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات إنهاء انتداب المدير التنفيذى للشركة تيرى بولور. وجاء فى بيان على الموقع الإلكترونى للشركة فى أعقاب اجتماع مفاجئ لمجلس إدارتها، أن المديرة المالية للشركة كلوتيلد ديلبوس ستتولى منصب المدير التنفيذى المؤقت للشركة. Advertisements ولم تفصح رينو عن أسباب اتخاذ القرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقالة المدير التنفيذى لشركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات تيرى بولور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.