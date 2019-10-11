شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 11-10–2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019، آخر أيام الأسبوع، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر.

واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس، وسجل تبايناً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، وسجل متوسط سعر عند 16.23 جنيها للشراء، و16.33 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.23 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.





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سعر الدولار فى بنك القاهرة16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.26 جنيه للشراء.

16.36 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.22 جنيه للشراء.

16.32 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.22 جنيه للشراء.

16.32 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة16.24 جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.