شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مليون قدم مكعب غاز و23 ألف برميل زيت يومياً حجم إنتاج منطقة حقول بدر3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير البترول والثروة المعدنية، موقع إنتاج البترول والغاز بمنطقة "بدر 3 "، والتى تعد المنطقة المركزية للإنتاج البترولى بالصحراء الغربية فى ضوء امتلاكها البنية الأساسية التى تمكنها من استقبال الزيت الخام والغاز المنتج من مختلف حقول شركات الإنتاج بصحراء مصر الغربية، وتقوم بالعمليات بالمنطقة شركة بدرالدين للبترول.

تأتى الجولة فى إطار الجولات الميدانية لوزير البترول، لمواقع الإنتاج للوقوف على تحقيق برامج تنمية الثروات البترولية والغازية وزيادة كفاءة الأنشطة فضلا عن متابعة تحديث إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.

وأكد وزير البترول، خلال الجولة أن قطاع البترول يسعى خلال المرحلة الحالية إلى تنفيذ برامج عمل طموحة فى مختلف مواقع إنتاج الزيت الخام لتعظيم معدلات الإنتاج والاحتياطيات من خلال تكثيف أنشطة الاستكشاف وحفر الآبار فى الطبقات العميقة باستخدام تكنولوجيات حديثة ودفع أنشطة وبرامج تنمية الحقول.

وشدد على أهمية الاستمرار فى تحديث البنية الأساسية للإنتاج البترولى بمنطقة الصحراء الغربية وإجراء برامج الصيانة والاحلال والتجديد بانتظام بما يؤدى إلى استيعاب إنتاج الآبار الجديدة وتوفير بيئة عمل آمنة،مؤكدا على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية وتحديثها ومراجعتها باستمرار ورفع كفاءة وسائل الحماية والأمان الصناعى لحماية العاملين والمنشآت ووقايتهم.

وأشار إلى الاستمرار فى رفع كفاءة الأداء والمتابعة الدقيقة لمشروعات تنمية وإنتاج البترول والغاز وتذليل التحديات بما يرفع مساهمة القطاع فى معدل النمو الاقتصادى ويزيد من قدرته على الاستمرار فى تلبية احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى من خلال الإنتاج المحلى وترشيد فاتورة الاستيراد، خاصة وأن المشروعات البترولية والغازية تمثل أحد أهم الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية فى مصر لدورها الحيوى فى تحقيق أمن إمدادات الطاقة للمساهمة فى تنفيذ خطط وبرامج الحكومة لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاج والتى تتطلب توافر إمدادات الطاقة اللازمة لتحقيق الهدف المنشود.

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وتفقد الوزير ومرافقوه خلال الجولة تسهيلات الإنتاج ومحطتى معالجة الزيت والغاز بحقول منطقة بدر3 والتى يصل إنتاجها الحالى من الغاز الطبيعى إلى نحو 300 مليون قدم مكعب يومياً بالإضافة إلى 23 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يومياً، حيث قام الوزير، بالالتقاء بالعاملين بالموقع والاطمئنان على الطبيعة على انتظام الإنتاج وحركة استقبال ونقل الزيت الخام والغاز المنتج ومتابعة الموقف التشغيلى ومتابعة تطورات العمل والأنظمة التكنولوجية الجديدة المستخدمة فى عمليات التشغيل بما يضمن الوصول إلى أعلى مستوى من كفاءة الأداء والحفاظ على انتظام الإنتاج.

وأوضح المهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة بدر الدين للبترول، أن منطقة حقول بدر3 وما تضمه من تسهيلات إنتاجية تستقبل إلى جوار إنتاجها الحالى الزيت الخام والغاز المنتج من مختلف حقول الإنتاج الأخرى بالصحراء الغربية مثل حقول عجيبة والعامة للبترول بأبو سنان وجنوب الضبعة وويبكو وبتروأمير وبتروسنان وبرج العرب وموقع عقيق التابع لخالدة للبترول.

وأضاف أن محطة المعالجة القائمة تضم 3 وحدات رئيسية بطاقة معالجة 310 مليون قدم مكعب غاز يومياً، مشيرا إلى أنه فى اطار تحديث البنية الأساسية واستيعاب الزيادة فى الإنتاج فقد تم اضافة محطة معالجة جديدة للغاز الطبيعى المنتج وإدخالها الخدمة بطاقة 150 مليون قدم مكعب غاز لتواكب مواصفات الغاز المنتج من المشروعات الجديدة، مشيرا إلى رفع الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة الى 166 مليون قدم مكعب غاز.

وأشار إلى أهمية الاستمرار فى الإجراءات الخاصة بدعم توفير بيئة عمل آمنة داخل حقول الإنتاج من خلال الانتهاء هذا العام من خطة موسعة لصيانة التسهيلات الإنتاجية والمهمات لرفع كفاءتها ودعم التشغيل الآمن، مثمناُ دور الكوادر البشرية فى حقول بدر الدين، مشيرا إلى تبنى تنفيذ مشروعين حالياً لدعم الحفاظ على البيئة من خلال التخلص الآمن من المياه والملوثات المصاحبة للزيت والغاز.

رافق الوزير خلال الجولة كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونائبيه للاستكشاف والإنتاج ورؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وعجيبة وجابكو .