شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز 2 % بعد حادث ناقلة النفط الإيرانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:07 مساءً, 11 أكتوبر 2019 م المناطق - وكالات قفزت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الجمعة بعد إنفجار ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.3 بالمئة إلى 60.46 دولار للبرميل وبلغت 60.13 دولار للبرميل مرتفعة 1.02 دولار بحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.1 بالمئة إلى 54.69 دولار للبرميل وبلغت 54.47 دولار للبرميل مرتفعة 92 سنتا.

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