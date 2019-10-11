شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، ورافقه خلال جولته، المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومعاونيه ومديري الإدارات المختلفة بجهاز المدينة.

وبدأ المهندس كمال بهجات، زيارته بتفقد منطقة الكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقي بالمدينة بطول 800 م ، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400 م إلى 75 %.



كما تفقد المهندس كمال بهجات، أعمال تنفيذ الطرق المختلفة بالمدينة، ثم تجول بمنطقة الفيلات التي يتم تشطيبها، حيث جار تنفيذ 1149 فيلا نماذج (منفصلة - متصلة - شبه متصلة).

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وتفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدداً من المشروعات السكنية ومنها "سكن مصر"، و"JANNA"، والعمارات ذات الطابع الساحلي، مشيراً إلي أن هذه الزيارة تأتى في إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير الأعمال والمشروعات بالمدن الجديدة.



كما التقى المهندس كمال بهجات مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي المواعيد المحددة لها.