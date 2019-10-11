شكرا لقرائتكم خبر عن شركات كورية تبحث الاستثمار فى مصر بصناعة السيارات وتدوير المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من 20 شركة كورية جنوبية فى ختام زيارتهم إلى مصر، بحضور السفير يوون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ويونج سانج، رئيس الجانب الكورى فى مجلس الأعمال المصرى الكورى، ولى كوان سيوك، الرئيس الإقليمى لوكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية.

وقالت الوزيرة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إن مصر حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الكورية، لكفاءتها فى نقل التكنولوجيا الصناعية وارتفاع القيمة المضافة للصناعات الكورية واستدامة نموها وتنافسية صادراتها، مشيرة إلى أن قصص نجاح الشركات الكورية العاملة فى مصر لابد أن تتم ترجمتها فى استثمارات وتوسعات جديدة.

واستعرضت الوزيرة، التعديلات الاخيرة على قانون الاستثمار، والتى ستستفيد منها الاستثمارات الكورية، ومنها منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11، و13 من قانون الاستثمار، فى إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الإستثمار، مما يساهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزيرة، أن العلاقات المصرية الكورية شهدت تحسن كبير منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة سول فى عام 2016، سواء فيما يخص الجانب التنموى أو الجانب الاستثماري، حيث بلغت محفظة التعاون الدولى بين البلدين 396 مليون دولار، منذ عام 2016، تم تخصيص معظمها لتمويل مشروعات قطاع النقل، بينما بلغت الاستثمارات الكورية أعلى معدلاتها منذ العام المالى 2014/2015 حتى العام المالى 2018/2019، لتصل قيمتها إلى 570 مليون دولار حاليًا، مُوزعة على 163 شركة، تتركز فى القطاعين الصناعى والخدمى.

وأشارت إلى وجود فرص ضخمة لزيادة التعاون الاستثمارى والتنموي، خاصة فى مجالات السكك الحديدية، والموانئ، وتحلية المياه، بالإضافة إلى فرص الاستثمار فى المشروعات القومية الكُبرى، فى ظل امتلاك الشركات الكورية خبرات هائلة فى تطوير البنية الاساسية للمدن فى مجالات النقل والمياه وتوريد المُعدات.

وبحثت الوزيرة مع الجانب الكورى إنشاء عدد من المدارس الفنية المرتبطة بالمصانع الكورية، لتأهيل القوى العاملة بمصر للعمل مباشرة فى المصانع الكورية المتطورة تكنولوجيًا، ودعت الوفد الكورى لحضور منتدى أفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019م، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية بالقارة.

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وقال السفير يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن الشركات الكورية تحقق نجاح كبير فى السوق المصري، جعلها تتصدر قائمة المُصدرين، ومن أسباب هذا النجاح التعديلات التشريعية التى تم إقرارها خلال فترة الإصلاح الاقتصادي، خاصة قانون الاستثمار، وأشاد السفير الكورى برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للإصلاح الاقتصادي، وتحفيزه الدائم للاستثمارات.

وأضاف السفير الكورى الجنوبى أن الشركات الكورية تبحث الاستثمار فى مصر فى مجالات صناعة السيارات، ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات.

وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، الوفد الكورى فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، وقالت الوزيرة، إن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص بشكل مُميكن، فى خطوتين وفى يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين، مشيرة إلى أن مؤشرات أداء المركز ومدى رضا المستثمرين عن الخدمات يتم تحديثها بشكل يومي، لتعزيز الشفافية والحوكمة.

واستعرضت الوزيرة، خريطة مصر الاستثمارية، التى تضم 3000 فرصة استثمارية، كما تضم القوانين واللوائح التنفيذية المرتبطة بالبيئة الاستثمارية.

وأشاد أعضاء الوفد الكورى، بالخدمات التى يقدمها مركز خدمات المستثمرين، وإجراءات التأسيس السريعة والميسرة، والتى تساهم فى التسهيل على المستثمرين، وأكدوا أنهم يعملون على لزيادة استثماراتهم فى مصر، فى ظل الإنجازات الاقتصادية التى تحققها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى تطلع كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون مع مصر من خلال الاستثمار فى عدة مشروعات على رأسها مجالات صناعة السيارات والنقل والبنية الاساسية، ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات.