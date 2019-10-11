شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترفع أسعار بيع النفط لآسيا فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن مؤسسة البترول الكويتية رفعت أسعار البيع الرسمية لخامين رئيسيين تبيعهما إلى آسيا فى نوفمبر. وذكر المصدر أن المؤسسة حددت سعر خام التصدير الكويتى فى نوفمبر عند دولارين للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامى دبى وعمان، بزيادة 70 سنتا مقارنة مع الشهر السابق. Advertisements وأضاف أن مؤسسة البترول الكويتية رفعت سعر البيع الرسمى للخام الخفيف الممتاز الكويتى إلى آسيا لشهر نوفمبر إلى 3.50 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامى دبى وعمان، بزيادة 60 سنتا عن الشهر السابق.

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