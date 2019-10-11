شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان، يوم الاثنين المقبل، موعدًا لبدء حجز وحدات مشروع سكن مصر، على أن يجرى استكمال باقى مقدم الحجز لمدة شهر.

وطبقا لكراسة الشروط، كشفت عن سعر المتر فى مشروع سكن مصر بالمدن التى يتضمنها للطرح الجديد، فإن سعر المتر فى مدينة القاهرة الجديدة 7655 جنيها للمتر، و6070 جنيها فى مدينة العبور، و6870 فى مدينة المنصورة الجديدة.

ووصل سعر المتر فى مدينة المنيا الجديدة لـ3400 جنيه، و4980 فى مدينة بدر، و6380 فى مدينة أكتوبر الجديدة، و3440 فى مدينة غرب قنا.

وكشفت كراسة الشروط، أن فترة استكمال مقدم الحجز تبدأ من 21 أكتوبر المقبل، وحتى 21 نوفمبر المقبل لمدة شهر، على أن تكون الأقساط الربع سنوية فى حدود الـ20 ألف جنيه.

Advertisements

ونصت شروط الحجز أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصر الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عام عند تاريخ الحجز، ولا يحق للأسرة "الزوج أو الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة فى المدن الجديدة، ويشترط أيضا عدم حصول المتقدم على قطعة أرض أو شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وفى حال مخالفة ذلك يتم الغاء الحجز.

ونصت شروط الحجز أيضا على أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع فى مشروع سكن مصر مخصصة للاستخدام السكنى فقط، ولا يحق للمشترى تغيير الاستخدام المخصص ويقر المتقدم.

ونصت الكراسة على أن حجز الوحدة يجب أن يتم من خلال خطوات محددة، منها أن يتم استيفاء استمارة البيانات قبل تقديمها بكل دقة من خلال البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، مع ضرورة التأكيد على استيفاء اسم ومسلسل المنطقة والدور والمساحة، وكتابة البيانات الشخصية لمقدم الطلب، حيث لم يلتفت للاستمارة غير كاملة البيانات.

وأشارت الكراسة إلى أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز لكل مدينة طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: شيك معتمد أو مصرفى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو السداد نقداً، أو تحويل مصرفى بالسويفت أو الـACH، لحساب بنك التعمير والإسكان (سويفت كود HDBKEGCAXXX) حساب رقم 1771100010001EGP، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعى – رقم بطاقة الرقم القومى 14 رقماً – المدينة المراد الحجز بها)، موضحاً أنه فى حالة رسو القرعة يُستكمل سداد جدية الحجز إلى 20% من إجمالى ثمن الوحدة المخصصة للفائز بالإضافة إلى (1% من ثمن الوحدة مصاريف إدارية + 0.5 % من ثمن الوحدة لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهر من تاريخ بدء الحجز القرعة العلنية لوحدات كل مدينة.

وتضمنت الشروط المالية " يتم سداد باقى ثمن الوحدة وقدره 80% من إجمالى الثمن طبقاً للآتي: 6 دفعات ربع سنوية خلال العام ونصف العام من تاريخ إجراء القرعة والتخصيص، بحيث تستحق الدفعة الأولى بعد 3 أشهر من تاريخ القرعة وبواقع 10 آلاف جنيه لكافة المساحات، ويتم سداد نسبة 10% من ثمن الوحدة دفعة التعاقد واستلام تسدد فى الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك مع تقديم شيكات آجلة بباقى ثمن الوحدة (بعد سداد المقدم 20% + 6 دفعات ربع سنوية + 10% دفعة التعاقد والاستلام) وفقا لأحد البديلين، الأول: السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد 20 قسطاً، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد لإخطار العميل بالاستلام.