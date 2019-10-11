انفوجراف.. 6 مؤشرات تقدمت فيها مصر بالتنافسية العالمية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت مصر إلى المركز 93 عالميًا من بين 141 دولة شملها تقرير التنافسية العالمية، الصادر اليوم 9 أكتوبر 2019م، عن المنتدى الاقتصادى العالمى، متقدمة مركز واحد عن العام الماضى.

تعرف على المؤشرات التى زادت بحسب انفوجراف نشرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم على موقعها: