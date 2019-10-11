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شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. 6 مؤشرات تقدمت فيها مصر بالتنافسية العالمية والان مع تفاصيل الخبر
تعرف على المؤشرات التى زادت بحسب انفوجراف نشرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم على موقعها:
1- مؤشر كفاءة سوق السلع تقدمت مصر 21 مركزًا لتحتل المرتبة 100 مقارنة بالمرتبة 121 فى العام الماضى.
2- تقدمت مصر 20 مركزًا فى المؤشر الفرعى لكفاءة المؤسسات، من المركز 102 إلى المركز 82 عالميًا.
3- تقدمت مصر 7 مراكز في مؤشر كفاءة النظام المالى، لتحتل المرتبة 92 عالميًا.
4- تقدمت مصر 4 مراكز في المؤشر الفرعى للبنية التحتية، من المركز 56 فى العام الماضى إلى المركز 52.
5- تقدمت مصر 4 مراكز فى المؤشر الفرعى لسوق العمل، لتحتل المرتبة 126 عالميًا.
6- تقدمت مصر 3 مراكز فى المؤشر الفرعى للقدرة على الابتكار، لتحتل المرتبة 61 عالميًا.
انفوجراف المؤشرات التى زادت مصر فيها
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