شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى الأدوية": 12 شركة مصرية تشارك فى أكبر معرض لمستحضرات التجميل بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية والمستحضرات الطبية، أن هناك تنسيقا مع هيئة تنمية الصادرات لمشاركة 12 شركة مصرية بمعرض beauty west Africa، المقرر إقامته فى نيجيريا خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2019، والذى يعد أحد أكبر معارض مستحضرات التجميل فى نيجيريا. وأضاف جورج، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن السوق الأفريقى يعتبر أولوية كبرى لقطاع الأدوية والمستحضرات، لافتا إلى أن هناك استراتيجية للمجلس تركز على السوق الأفريقى، وكذلك تم عمل دراسات حول احتياجات كل دولة على حدى وتحديد ما يتناسب معاها من المنتجات التى يجرى تصديرها.

وأشار جورج، إلى أن المجلس التصديرى يسعى إلى إقامة مكتب علمى يضم عدة مكاتب مجمعة للشركات المصدرة سواء الكبيرة أو متوسطة وصغيرة الحجم بتكلفة بسيطة، وسيقوم مندوبو المكاتب بعمل متابعة لتسجيل المستحضرات، فضلا عن إقامة دعاية تسويقية وطبية للمنتجات فى الدول التى نصدر لها، ضمن خطة الترويج للمنتجات المصرية فى القارة السمراء.

Advertisements

وأشار جورج، إلى تعاون المجلس التصديرى مع أكبر الشركات العالمية المنظمة للمعارض، وكذلك التى تجرى دراسات حول الأسواق لزيادة صادرتنا فى الفترة المقبلة، خاصة للسوق الأفريقى.

وأوضح رئيس المجلس التصديرى، أن الشركات المصدرة للأدوية تتغلب على عوائق تسجيل من خلال عمل مصنع محلى تول (التصنيع عند الغير) لإنتاج جميع منتجات الشركات المصدرة فى تلك الدول خاصة التى لديها صناعة بسيطة، مشيرا إلي أهمية المشاركة بجناح مصرى كامل في معرض beauty west Africa من أجل زيادة الصادرات للأسواق الأفريقية.

ويشارك بمعرض نيجيريا كلا من (ماميبا، AFF، Antoine، المدينة المنورة، الريحانى، General Aromatic، Dr John، Mash Premier، Egyptian company for Cosmetics، Misr Pyramids، إيفا، Bench mark"