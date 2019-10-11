«موانئ دبي العالمية» مشغّلاً لوجستياً متكاملاً في بيرو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار التطوير المستمر لأنشطتها في مختلف أنحاء العالم، عززت «موانئ دبي العالمية» من تواجدها في قارة أمريكا الجنوبية من خلال التوسع في أعمالها في دولة بيرو؛ لتتحول من محطة لمناولة الحاويات في ميناء كالاو إلى مركز متكامل للعمليات البحرية واللوجستية التي تلبي احتياجات العملاء في كامل سلسلة التوريد.

وقام سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، بزيارة ميناء كالاو؛ الميناء الرئيسي في بيرو، لتقييم التقدم المحرز في المشروع، وقال في هذه المناسبة: «تعكس عملياتنا في بيرو التطبيق العملي لاستراتيجية «موانئ دبي العالمية»، الرامية إلى تمكين التجارة العالمية الذكية. فنحن نحرص من خلال إدارتنا للموانئ والمراكز اللوجستية وشركات الشاحنات والخدمات البحرية على تقديم خدمات ميسّرة لجميع عملائنا في بيرو ضمن كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد».

وأضاف: «تجربتنا في بيرو تجسّد سعينا المستمر لتوظيف كافة معارفنا العملية لخدمة شركائنا وعملائنا على المستوى العالمي، والتي اكتسبناها من تجربتنا وخبراتنا الطويلة في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي، وعملياتنا في دولة بيرو، تعد مؤشراً لما نتطلع لتحقيقه من مشاركة فعلية ومؤثرة في تحقيق الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات، وغيرها من مختلف بلدان العالم التي نعمل فيها».

استحواذ وتوسع

وعملت «موانئ دبي العالمية» منذ إنشاء ميناء كالاو في موقع جديد كلياً على زيادة استثماراتها في بيرو؛ حيث استحوذت على شركة الخدمات البحرية «كوسموس أجينسيا ماريتايما إس.إيه.سي» «سي إيه إم». كما وسعت «موانئ دبي العالمية» حضورها في بيرو من خلال استحواذها على «نيبتونيا إس.إيه.» و«تريتون ترانسبورت إس. إيه.»، وهما شركتان تديران مراكز لوجستية ومستودعات وتخزين جمركي وخدمات الشاحنات.

وتدعم المنصة المتكاملة لخدمات سلسلة التوريد للعملاء الذين يديرون أعمالهم في بيرو وخارجها.

ونتيجة لذلك، أصبحت «موانئ دبي العالمية- كالاو» البوابة الرئيسية لحركة صادرات وواردات الحاويات في بيرو، والنقطة الرئيسية للشحن بالعبور الإقليمي.

وساعد دمج الطيف الواسع من عمليات «موانئ دبي العالمية» على تحويل بيرو إلى مركز تجاري لمنطقة أمريكا اللاتينية.

وكانت «موانئ دبي العالمية»، قد أعلنت عن مناولة 35.8 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على امتداد محفظتها العالمية من محطات الحاويات في النصف الأول من عام 2019؛ حيث ارتفعت الكميات الإجمالية بنسبة 0.5% على أساس سنوي معلن عنه، وبنسبة 0.5% على أساس نسبة النمو بالمقارنة المثلية.

وأصبحت «موانئ دبي العالمية»، لاعباً رئيسياً في الأمريكتين من خلال شبكة من المحطات في كل من بيرو والأرجنتين والإكوادور وتشيلي والبرازيل وجمهورية الدومينيكان وسورينام وكندا. وتواصل عملياتها في الأمريكتين التزاماً بدورها المحوري في تمكين التجارة العالمية، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة لاستراتيجية أوسع نطاقاً تساعد على توسيع العمليات في كامل سلسلة التوريد وتكرار تجربة النجاح التي حققتها في بيرو