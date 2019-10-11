«وول ستريت» تنتعش في انتظار «يوم المفاوضات الكبير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات جلسة أمس الخميس إلى أعلى مستوياتها، بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيجتمع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، اليوم الجمعة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع الآمال بتحقيق تقدم كبير على الجبهة التجارية.

وقفز مؤشر داو جونز 251 نقطة، أو 0.9٪، وسجل كل من ستاندرد آند بورز وناسداك ارتفاعاً بنسبة 1٪ لكل منهما.

وغرّد ترامب عبر تويتر قائلاً: «يوم كبير من المفاوضات مع الصين. هم يريدون عقد صفقة، لكن هل أنا كذلك؟ سألتقي نائب رئيس الوزراء غداً (اليوم الجمعة) في البيت الأبيض».

وعلى صعيد الشركات، سجلت «كاتربيلر» أفضل أداء في مؤشر داو جونز، حيث ارتفعت بنسبة 2.7٪، وارتفع سهم «أبل» أكثر من 1٪، في حين ارتفع كل من «مورجان ستانلي» و«جولدمان ساكس» و«جي بي مروجان تشيس» بأكثر من 2%.

وكانت تغريدة ترامب هي آخر الأخبار المتعلقة باستئناف المفاوضات التجارية في واشنطن بعد سلسلة من التقارير المتضاربة بين عشية وضحاها التي زادت من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست ليلة الأربعاء أن الولايات المتحدة والصين لم تحرزا أي تقدم في محادثات التجارة على مستوى نواب هذا الأسبوع.

وقال إيان لينجن، رئيس أسعار الفائدة الأمريكية في BMO Capital Markets: «لا يزال التقدم المستمر يوفر فرصاً لتفادي ردود الفعل الزائدة في السوق». «ومع ذلك، في وقت ما، سيكون هناك قدر من التشابه في النتائج عبر هذه الأبعاد، على الرغم من أننا نخشى أن تكون النهائيات محطمة كما هي العادة».

وأضاف التقرير أن المحادثات رفيعة المستوى مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه ستكون ليوم واحد فقط، حيث يعتزم الوفد الصيني مغادرة واشنطن يوم الخميس بدلاً من يوم الجمعة كما هو مقرر.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف، أمس الخميس، بدعم من أسهم الشركات المصنعة للسلع الفاخرة، لكن التوتر ما زال مستمراً بعد أنباء متضاربة بشأن إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع بدء مفاوضات رفيعة المستوى.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4% ليقود موجة الصعود.

وفي بورصة طوكيو، تعافت الأسهم اليابانية من خسائر مبكرة لتُنهي تعاملات أمس الخميس على ارتفاع، مدعومة بتفاؤل كبير حيال فرص تمكن الولايات المتحدة والصين من تهدئة الحرب التجارية خلال محادثات رفيعة المستوى.

وأنهى مؤشر نيكاي أمس مرتفعاً 0.45% عند 21551.98 بعد أن كان قد نزل بما يصل إلى 0.7% في وقت سابق من يوم أمس.