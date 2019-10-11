زراعة رقاقة إلكترونية تحت الجلد أمام الجمهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

قام العديد من زوار «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» الذي اختتم فعالياته أمس في دبي، بزرع رقاقة تقنية تحت الجلد، ضمن إحدى التقنيات الثورية التي شاهدها زوار المعرض واقعياً.

ترتبط الرقاقة التي يتم زرعها بجهاز حقن تحت الجلد، خلال ثوان معدودة، ليتم ربطها بالهاتف الذكي المتوافق مع شبكات الجيل الخامس.

وتستخدم الرقاقة، التي تحمل رقماً سرياً للمستخدم، تقنية NFC «المجال القريب» لتمكن من تحديد موقع المستخدم بأي مكان في العالم، كما تمكنه من الدخول إلى حساباته الحكومية والمصرفية عبر الرقم السري للبطاقات والحسابات المصرفية.

وتمكن الشريحة صاحبها كذلك من دفع فواتير الخدمات وكافة المصروفات اليومية، ويمكن الاكتفاء بها في إجراء العديد من العمليات التقنية من دون استخدام الهاتف المتحرك، كما تتيح رقاقة NFC التخلص من المفاتيح، وحمل المال وبطاقات الدخول إلى المنشآت أو مقار الأعمال.