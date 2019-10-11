«المالية»: لن نقبلأن تكون الإمارات ملاذاً ضريبياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكّد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن دولة الإمارات لن ترضى في يوم من الأيام أن تكون ملاذاً ضريبياً، مشدداً على أن الدولة ملتزمة منذ البداية بكل المتطلبات الدولية المعنية بالشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

وعن موافقة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم أمس الخميس على رفع اسم الإمارات من قوائم البلدان التي يصنفها التكتل ملاذات ضريبية، أكد الخوري ل«الخليج» أن الإدراج لم يقم في الأساس على أرضية قانونية سوى أن الدولة ليس لديها نظام ضرائب على الشركات، مشيراً إلى أن الإمارات لا تعطي أصلاً رخص أعمال بدون أنشطة اقتصادية محددة، وبالتالي لا يمكن دخول الأموال إليها من دون معرفة مصادرها والهدف من دخولها في أية أنشطة اقتصادية.

ورفع الاتحاد الأوروبي أمس أيضاً كلاً من سويسرا وموريشيوس من قوائم الملاذات الضريبية. ولا تزال القائمة السوداء تضم 9 دول.