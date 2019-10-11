إطلاق مبادرة «حي الشباب» في مؤتمر سوق العمل الخليجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تشهد الدورة السادسة لمؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة 14-15 الجاري في مركز إكسبو الشارقة، مجموعة من المبادرات الشبابية الخليجية المبتكرة والهادفة، ويأتي أهمها مبادرة «حي الشباب» التي سيطلقها مجلس شباب غرفة الشارقة، من خلال مشاركتهم في فعاليات المؤتمر الذي سيقام تحت شعار «سوق العمل الخليجي في ظل نمو الاقتصاد الرقمي»، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

ولفت محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن مبادرة «حي الشباب» الذي سيتم افتتاحه خلال اليوم الأول من المؤتمر والذي جاءت فكرته من مجلس الشباب التابع لغرفة الشارقة، حيث تتلخص مبادرتهم في تخصيص موقعين رئيسيين في قلب الحدث، هدفها الرئيسي تعزيز القيم وصقل المهارات لدى الشباب من خلال توفير الأدوات اللازمة لذلك، وتعتبر هذين المركزين منصات تواصل تربط العقول والأفكار وتحاكي تطورات العصر الواجب مواكبتها». وأشارت مريم الشامسي مساعد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة لقطاع خدمات الدعم، إلى أن حي الشباب يعدّ منصة شبابية لكافة أبناء الخليج لعرض تجاربهم الناجحة، حيث سيتم من خلاله أيضا تنظيم 6 ورش عمل لمناقشة مواضيع تهم الشباب ومستقبل ريادة الأعمال والتأثير الرقمي على أعمالهم.