شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يبث التفاؤل بالمفاوضات مع الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى أنه سيجتمع ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، اليوم الجمعة، الأسهم الأمريكية جرعة أمل كبيرة حيال التوصل إلى اتفاق تجاري بعد استئناف المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وسجلت «وول ستريت» نتائج إيجابية في مستهل تداولات جلسة أمس الخميس، وارتفع مؤشر «داو جونز» 130 نقطة، أو 0.50%، في حين سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» بنسبة 0.6% لكل منهما.

وغرّد ترامب عبر تويتر قائلاً: «يوم كبير من المفاوضات مع الصين. هم يريدون عقد صفقة، لكن هل أنا كذلك؟ سألتقي نائب رئيس الوزراء اليوم في البيت الأبيض».

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة ستصدر قريباً تراخيص تتيح لبعض الشركات الأمريكية توريد سلع غير حساسة لشركة هواوي، في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون كبار من البلدين.

(رويترز)

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