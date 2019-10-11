متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مسقط: ”الخليج 365”

تم اختيار إمارة رأس الخيمة عاصمة للسياحة الخليجية خلال الاجتماع الرابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد، امس، في العاصمة العمانية مسقط، بحضور ومشاركة وفد الدولة الذي ترأسه نيابة عن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، محمد خميس المهيري مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة.

قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن اختيار رأس الخيمة عاصمة للسياحة الخليجية يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات كوجهة سياحية متميزة ومستدامة، ويعكس ما تتميز به المقاصد السياحية في دولة الإمارات من جاذبية وتنوع وتنافسية، حيث شهدت السنوات الماضية نمواً متواصلاً في أعداد السياح وزوار دولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم، مثنياً على قرار وزراء ومسؤولي السياحة في دول مجلس التعاون باختيار رأس الخيمة كعاصمة سياحية على مستوى منطقة الخليج.

وأضاف أن دولة الإمارات، وانطلاقاً من توجيهات قيادتها الرشيدة، وضعت قطاع السياحة ضمن الأولويات التنموية نظراً لدوره في دفع مسيرة التنمية المستدامة ودعم جهود بناء اقتصاد ما بعد النفط، حيث استثمرت كل إمارات الدولة في مجال التطوير السياحي وزيادة عدد المنشآت السياحية وتوفير خدمات سياحية متقدمة ومبتكرة، مشيراً إلى أن إمارة رأس الخيمة لديها كل المقومات لتكون عاصمة سياحية متميزة، حيث تتمتع بتنوع طبيعي وتاريخي وتراثي وفنادق ومنتجعات ذات ريادة عالمية، فضلاً عن تميزها في سياحة المغامرات، حيث تضم أعلى قمة جبلية في الدولة، وهي جبل جيس، وفيها أطول مسار انزلاقي في العالم يقصده سياح المغامرات من مختلف الدول.

وأكد محمد خميس المهيري، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات اكتسب على مدى العقدين الماضيين اهتماماً متزايداً ليصبح أحد أبرز محاور الاهتمام في السياسات التنموية للدولة، وما زال يشهد تطورات متلاحقة، ولا سيما من خلال توظيف الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير الاستراتيجيات السياحية وتنمية البنية التحتية والمقاصد والمنشآت السياحية.

واستعرض خلال الاجتماع أبرز المؤشرات السياحية التي حققتها الدولة، موضحاً أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية وصل خلال عام 2018 إلى 25.6 مليون نزيل، بنمو نسبته 3.8% مقارنة بعام 2017، وبواقع 80.4 مليون ليلة فندقية، بزيادة 3% عن عام 2017، في أكثر من 1117 منشأة فندقية تضم 173.4 ألف غرفة فندقية، وبنسبة إشغال وصل معدلها إلى 73.5%. ويمثل الزوار الدوليون 83% من إجمالي نزلاء الفنادق، مقابل 17% للنزلاء من داخل الدولة.