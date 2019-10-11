شكرا لقرائتكم خبر عن 50 يوماً على ضريبة التدخين الإلكتروني والمشروبات المحلاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت وزارة المالية أمس، أن بدء تطبيق القرارات الخاصة بتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية ابتداء من 1 ديسمبر/‏‏ كانون الأول المقبل، يشمل قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي والذي شمل تعديلاً لقرار مجلس الوزراء (38) لسنة 2017 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي وقرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2019 في شأن السعر الانتقائي لمنتجات التبغ.

يشمل تطبيق القرار بعد 50 يوماً، توسيع نطاق الضريبة الانتقائية السوائل المستخدمة والأجهزة والأدوات الخاصة بما يعرف بالتدخين الإلكتروني بنسبة 100%، والمشروبات المحلاة بنسبة 50%.

وتم تحديد الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ، والذي حدد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ على ألا يقل عن 0.4 درهم لكل لفة سيجارة وعن 0.1 درهم لكل جرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة.

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