«إحصاء الشارقة» تطلق «تحديث 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : ”الخليج 365”

أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، مشروع (تحديث 2019)، بهدف توفير بيانات محدثة حول الأحوال المعيشية لمواطني الإمارة بشكل عام، بمن فيهم الأيتام والأرامل، والمطلقات، وذوو الإعاقة، وكبار السن، وأبناء الأيتام وغيرهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بضرورة توفير بيانات عن مواطني الإمارة بشكل مستمر.

ويأتي مشروع (تحديث 2019)، استكمالاً لمشروع تحديث الذي أطلقته الدائرة في العام 2017 وشمل 25 ألف أسرة مواطنة، بهدف قياس التغير الحاصل في الوضع الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والصحي لمواطني الإمارة.وتتضمن المحاور التي سيشملها قياس التغيير، حجم سكان مواطني إمارة الشارقة حسب الفئة العمرية، والنوع، والمناطق الإدارية، وعدد الأسر، ومتوسط حجم الأسرة، والحالة الاجتماعية (العزوبية، الترمل، الطلاق، الزواج، الهجر)، وعدد المواليد والوفيات.

وينفذ المشروع على مرحلتين، الأولى بدأت بها الدائرة في 8 من أكتوبر/‏ تشرين الأول الجاري، وذلك بإرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف رب الأسرة تحوي رابط استمارة التسجيل لاختيار الطريقة الأنسب لتحديث البيانات، حيث تستمر هذه المرحلة حتى يوم غد السبت، أما المرحلة الثانية فستكون من خلال تواصل مركز الاتصال مع الأسر ، حيث ستبدأ هذه المرحلة في 13 أكتوبر الجاري، وتستمر لغاية 6 من ديسمبر.وأكد الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، أن «مشروع تحديث 2019»، يتماشى مع أهداف الدائرة وتوجهاتها بالمشاركة في تنمية المجتمع عبر المتابعة المستمرة لمتغيراته واستيعاب حاجات أفراده، بكل أنواعها الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والصحية، والأمنية، وذلك من خلال توفير البيانات الإحصائية والمعلومات اللازمة للجهات المعنية بالتنمية المجتمعية.