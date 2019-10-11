حملات الاستدعاء تطال 12257 سيارة في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، عن حملتين جديدتين لاستدعاء مركبات لدواعي السلامة، ما رفع إجمالي عدد السيارات التي تم استدعاؤها إلى 12,257 سيارة هذا الأسبوع. وتم أمس إطلاق حملتي استدعاء 7027 حافلة «نيسان سيفيليان» W41 موديلات 1999 إلى 2014، و45 سيارة «فيراري» موديلات 2016 و2018. وتشمل أنواع الفيراري «458 و458 سبيشيال» و«اف 12 برلينتا» و«اف 12 تي دي اف» و«488 جي تي بي» و«488 سبايدر» و«812 بيستا» والمصنعة جميعها في إيطاليا.

وكانت وزارة الاقتصاد أطلقت حملات استدعاء شملت 430 «هوندا أوديسي» وعدداً محدوداً من «بورشه باناميرا» و155 «بنتلي كونتيننتال» و1875 «تويوتا راش» و1944 «فورد فيوجن» و825 «فورد رانجر».