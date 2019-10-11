شكرا لقرائتكم خبر عن «أرابتك» و«تروجان» نحو الاندماج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن «أرابتك» و«تروجان» عينتا بنك «يو بي إس» السويسري، و«شعاع»، مستشارين بشأن الاندماج المحتمل بين الشركتين اللتين تعملان في قطاع البناء.

وسيعمل «يو بي إس» مع «أرابتك»، في حين ستعمل «شعاع» مع «تروجان»، وفقاً للمصادر التي قالت إن المناقشات بدأت الأسبوع الماضي، وفي حال توصلت إلى اتفاق ستقوم الشركتان بالإجراءات المطلوبة لإتمام العملية. (رويترز)

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