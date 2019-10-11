شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات»: رحلات المكسيك قائمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «طيران الإمارات» إنها ستمضي قدماً في برنامج رحلاتها اليومية الجديد إلى مكسيكو سيتي كما هو مقرر في ديسمبرالمقبل، على الرغم من صدور حكم قضائي مكسيكي يحظر الرحلات.

ووقعت حكومة الإمارات اتفاقية ثنائية للخدمات الجوية مع الحكومة المكسيكية في يوليو الماضي، تسمح لطيران الإمارات بتشغيل رحلات المكسيك، ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلاتها عبر برشلونة، في إطار ما يعرف باسم حقوق الحرية الخامسة.

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