هبوط الليرة والأسهم التركية..وتكلفة تأمين الديون الأعلى في شهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها في شهر، أمس الخميس، لتقفز عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى 396 نقطة أساس، من 388 نقطة بنهاية تداولات الأربعاء، مع بدء الهجوم التركي على مناطق شمال سوريا.

وتراجعت سندات تركيا الدولارية للجلسة الرابعة على التوالي، أمس، مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، فيما وصلت الليرة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، ليدور سعر الصرف عند 5.87 ليرة للدولار، بينما هوت مؤشرات الأسهم لليوم الرابع على التوالي الخميس، وكانت أكثر الأسهم هبوطاً هي أسهم البنوك.

وأخذت الليرة في الهبوط مع الإعلان عن الهجوم على شرقي الفرات لتفقد نحو 3% من قيمتها في أسبوع.

وبدأ المستثمرون بالابتعاد عن تركيا، مع اقتراح قانون في الكونجرس الأمريكي لفرض حظر على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعدد من المسؤولين وكذلك عقوبات على قطاعات اقتصادية مثل الطاقة والسلاح.

(وكالات)