شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تتسلم عرضاً قياسياً للمرحلة الخامسة من «مجمع محمد بن راشد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، عرض أسعار قياسياً، للمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 900 ميجاواط، في دبي.

وذكرت «ميد» أن العرض الذي تقدم به ائتلاف بقيادة شركة «أكوا باور» السعودية، يعتبر رقماً قياسياً في تاريخ القطاع عند 1.695 سنت للكيلواط الساعي. وتقدم ائتلاف بقيادة شركة مصدر بالعرض الثاني بقيمة 1.725 سنت للكيلو واط الساعي.

يذكر أن «ديوا» كانت أول من عقد اتفاقية شراء طاقة عام 2015 وسجل السعر يومها رقماً قياسياً هو الأدنى عند 5.85 سنت للكيلواط.

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