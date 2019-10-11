لقاء أمريكي - صينيعلى مدار يومين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجتمع وفدان تجاريان من الولايات المتحدة والصين، على مدار يومي الخميس والجمعة في واشنطن؛ لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الجمود في المفاوضات الأمريكية الصينية.

ومن المقرر أن يلتقي وفد صيني برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه، مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوشين في محاولة جديدة لإنهاء حرب تجارية تهدد النمو الاقتصادي العالمي.

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن القضايا المطروحة للنقاش تشمل نقل التكنولوجيا عنوة، وحقوق الملكية الفكرية والزراعة، وتجري المحادثات وسط توقعات ضئيلة بحدوث انفراجة.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس إن ممارسات الصين التجارية «ازدادت سوءاً».

وبينما قال روس إن الولايات المتحدة لا تعارض التجارة مع الصين، أوضح أن بكين تتسبب ب«اضطرابات سوقية هائلة»، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء.

وأضاف أنه إذا كانت الصين تلتزم بقواعد التجارة العالمية، فإن كل دولة سوف تستفيد.