بيع 854 وحدة سكنيةفي دبي بـ 1.1 مليار خلال 5 أيام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4 مليارات درهم خلال خمسة أيام عمل هذا الأسبوع من خلال تسجيل 98 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم و854 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي ب 110 ملايين درهم في منطقة ند حصة، فيما تصدرت منطقة «اليفرة2» المناطق من حيث عدد المبايعات ب 18 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

أهم مبايعات الشقق والفلل جاءت بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي تلتها مبايعتان في منطقة نخلة جميرا بقيمة 12 مليوناًَ و8 ملايين درهم لكل منها.

وتصدرت منطقة مدينة المطار (آل مكتوم) المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل ب 112 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم تلتها الخليج التجاري ب 111 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم.

وسجل خلال الأسبوع 238 رهناً لفلل وشقق بقيمة 600 مليون درهم، و95 رهن أراض ب 1.7 مليار، أهمها بمنطقة «جزيرة 2» بقيمة 656 مليون درهم وأخرى في «حصيان2» ب 241 مليوناً.