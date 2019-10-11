182.2 مليار رصيد ودائع لأجل 6 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي رصيد الودائع لأجل 6 أشهر لدى الجهاز المصرفي الإماراتي إلى 182.2 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها 10.4 % وقدرها 17.2مليار درهم مقارنة مع 165 مليار درهم في ديسمبر 2018.

وشكلت الودائع لمدة 6 أشهر نحو 19.4% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي على اختلاف آجالها وفق ما تظهره الأرقام التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وجاء النمو الكبير في الإقبال على هذه الشريحة من الودائع عقب الزيادة التي شهدتها أسعار الفائدة عليها خاصة في الربع الأخير من العام الجاري، وهو ما شكل حافزاً للمستثمرين.

وكانت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك (الإيبور) على أجل 6 أشهر ارتفعت إلى 243 نقطة أساس مع نهاية الثلث الأول من أكتوبر الجاري متفوقة بذلك على أسعار الفائدة على الودائع لأجل عام 2018 التي بلغت 231 نقطة أساس.

ويشهد الإقبال على الودائع للآجال القصيرة نمواً كبيراً منذ بداية العام الجاري؛ حيث تركز خلال الفترة من يناير إلى يونيو على الودائع لأجل من 3 أشهر ثم ما لبث أن تحول إلى الأجل 6 أشهر، وذلك بحسب ما تظهره إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. (وام)