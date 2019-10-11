شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي التعاملات على ارتفاع مع استمرار التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في ظل التفاؤل الذي ساد الأسواق حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين مع انطلاق جولة جديدة بين البلدين يوم الخميس.



والتقى مسؤولون أمريكيون وصينيون اليوم في واشنطن لبحث تذليل العقبات وإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الحرب التجارية.



وتلقت "وول ستريت" دعما من تغريدة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي أعلن فيها عزمه لقاء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني في البيت الأبيض غدا الجمعة.



وزادت التكهنات والتفاؤل في الأسواق بأن تسفر المفاوضات التجارية واجتماع "ترامب" مع المسؤول الصيني عن نتائج إيجابية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا انخفض عشرة آلاف إلى 210 آلاف طلب في الأسبوع الماضي في حين استقر مؤشر أسعار المستهلكين خلال سبتمبر/أيلول.

Advertisements



وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 1.8% وأغلق عند 53.55 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.5 دولار وأقل سعر عند 51.3 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.3% مغلقا عند 59.10 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.1 دولار وأقل سعر عند 57.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 150 نقطة) على 26496 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26603 نقاط وأقل مستوى عند 26314 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 7950 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 7982 نقطة وأقل مستوى عند 7899 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 2938 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2948 نقطة وأقل مستوى عند 2917 نقطة.