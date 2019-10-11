شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تتراجع لكنها لا تزال متمسكة بالبقاء 190 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الإثيريوم خلال تعاملات الخميس وسط إقبال من المستثمرين على أسواق الأسهم وعزوف عن أصول أخرى كالمعادن النفيسة والعملات الرقمية.



وساد تفاؤل في الأسواق دفع الكثيرين نحو أصول المخاطرة تزامنا مع انطلاق المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين والكشف عن اجتماع بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني مما عزز التكهنات بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري.

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كانت الإثيريوم قد اخترقت عددا من المتوسطات المتحركة أمس تخطت المقاومة الفنية أعلى 185.5 دولار وقفزت أعلى حاجز 190 دولارا بعد مكوث الجلسات السابقة في نطاق ضيق عانت فيه من الارتفاع أعلى 180 دولارا.



ويستمر القلق من العملة الرقمية "ليبرا" التي تنوي "فيسبوك" طرحها في العام المقبل وسط تحذيرات ومطالبات بحظرها في أوروبا وأسواق أخرى، وسوف يمثل المدير التنفيذي للشركة "مارك زوكربيرج" أمام مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق هذا الشهر للإدلاء بشهادته حول أضرار بالخدمات المالية وقطاع الإسكان تسببت فيها أعمال الشركة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الإثيريوم بحلول الساعة 20:48 بتوقيت جرينتش على منصة "كوين تليجراف" بنسبة 0.4% إلى 192 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 196.1 دولار وأقل سعر عند 187.5 دولار.