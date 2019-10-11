شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بي جي أند إي" يهبط 29% بسبب قطع الكهرباء في كاليفورنيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة "بي جي أند إي" المشغلة لمرفق الكهرباء في كاليفورنيا بشكل حاد في جلسة الخميس متأثراً بإعلان الشركة عن قطع الكهرباء عن مساحات واسعة من الولاية لتجنب الحرائق.



أعلنت "بي جي أند إي" الأربعاء قطع الكهرباء عن نحو 800 ألف منزل وشركة في كاليفورنيا أو ما يعادل نحو 1.7 مليون نسمة من سكان الولاية لتجنب حرائق الغابات مشيرة إلى أن هذا القطع سيتكرر على مدار عدة أيام.



وكانت تحقيقات من الجهات التنظيمية في مارس/آذار الماضي قد أسفرت عن أن خطوط توزيع الكهرباء التابعة لشركة "بي جي أند إي" كانت أد الأسباب الرئيسية في اندلاع حرائق هائلة في غابات كاليفورنيا عامي 2017 و2018 مما نتج عنه مصرع عشرات الأشخاص.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "بي جي أند إي" بنسبة 29% وأنهى جلسة الخميس عند 7.9 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 8.43 دولار وأقل سعر عند 7.5 دولار، فيما فقد السهم 67% من قيمته هذا العام.