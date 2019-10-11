شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يرتفع بعد الكشف عن اجتماعات لإنهاء إضراب العمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات الخميس مدعوماً بتحركات المديرة التنفيذية للشركة "ماري بارا" لمحاولة إنهاء إضراب العمال.



ودخل إضراب عمال "جنرال موتورز" يومه الحادي والعشرين وسط توقعات بعدم حدوث انفراجة قريبة في الأزمة.



والتقت "بارا" بممثل اتحاد عمال السيارات "جاري جونز" أمس الأربعاء لكن لمم يتم الكشف عن تفاصيل أو نتائج لهذه الاجتماعات.

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وكبد إضراب العمال شركة "جنرال موتورز" أكثر من مليار دولار حتى اليوم، ويستهدف المسؤولون إنهاءه بدراسة المقترحات ومناقشة حلول وسط مع ممثلي اتحاد العمال.



ويريد اتحاد العمال تحسين ظروف موظفي "جنرال موتور" في مصانعها المختلفة بأمريكا الشمالية وزيادة الأجور.



وكانت الشركة قد أعلنت عن سلسلة من عمليات تسريح العمالة في مصانعها بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الآونة الأخيرة بسبب استمرار الإضراب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جنرال موتورز" بنسبة 1.6% إلى 34.69 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 34.8 دولار وأقل سعر عند 34.2 دولار.