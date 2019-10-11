شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 1% متخلية عن مكاسب الأمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم متخلية عن مكاسب جلسة الأربعاء، وذلك وسط تحول التركيز بعيدا عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة والإقبال على أسواق الأسهم وعملات المخاطرة.



يأتي ذلك في ظل تحول الأنظار نحو المفاوضات التجارية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في الولايات المتحدة لبحث التوصل إلى اتفاق تجاري.



ويسود التفاؤل الأسواق تجاه هذه الجولة على وجه الخصوص لا سيما أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أبدى تفاؤله وأكد رغبة الصين في التوصل إلى اتفاق.

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وأضاف "ترامب" بأنه سيلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني غدا في البيت الأبيض مما أثار التكهنات بإمكانية خروج المفاوضات الجارية بنتائج إيجابية.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99 نقطة وأقل مستوى عند 98.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.2% إلى 17.602 دولار للأوقية بعد مكاسب أمس بنسبة 0.6%، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.935 دولار وأقل سعر عند 17.455 دولار.