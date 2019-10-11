شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بأكثر من 2% بعد تصريحات بريطانية أيرلندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم بعد تصريحات إيجابية من رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" والزعيم الأيرلندي "ليو فارادكار".



وأكد جونسون" و"فارادكار" على أنه لا تزال هناك فرصة لخروج منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي باتفاق يصب في صالح الجميع.



وتعد مشكلة الحدود الأيرلندية من أبرز نقاط الخلاف بين لندن وبروكسل في طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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ويقترب موعد الخروج الرسمي من التكتل الموحد في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، وهو موعد يصر "جونسون" على تنفيذ "بريكست" عند بلوغه، بينما يرى البرلمان البريطاني ضرورة التأجيل إلى نهاية يناير/كانون الثاني القادم لإعطاء المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق وتفادي تداعيات اقتصادية سلبية.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض الإنتاج الصناعي البريطاني في سبتمبر/أيلول بنسبة 0.6% بينما أشارت التوقعات إلى استقرار المؤشر دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 1.2461، وسجل أعلى سعر عند 1.2468 وأقل سعر عند 1.2204.