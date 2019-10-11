شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضاً بالتزامن مع انتعاش الأسهم ورغم خسائر الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في ظل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم وتجنب الملاذ الآمن كالمعادن النفيسة والعملة الأمريكية.



يأتي ذلك بفعل التفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي انطلقت اليوم وتستمر أيضا يوم الجمعة.



وأعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن تفاؤله حيال هذه المفاوضات كما أكد أنه سيلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني غدا في البيت الأبيض لبحث التوصل إلى اتفاق.

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وصرح "ترامب" أيضا بأنه يظن أن الصين تريد بالفعل التوصل إلى اتفاق وأنها تعهدت بشراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأمريكية.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99 نقطة وأقل مستوى عند 98.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، هبطت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% إلى 1500.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1522.3 دولار وأقل سعر عند 1496.2 دولار.