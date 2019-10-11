شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض مع إقبال الأسواق على الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع تحول المستثمرين نحو أصول المخاطرة كالأسهم والعملات الأخرى، وذلك في ظل الترقب لنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وانطلقت اليوم جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في واشنطن لمحاولة إحراز تقدم والتوصل إلى اتفاق ينهي حالة الحرب التجارية القائمة.

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وفي ذات السياق، أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن تفاؤله حيال المفاوضات مع بكين مشيرا إلى أنه سيلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني في البيت الأبيض يوم الجمعة.



وأفاد "ترامب" أن الصين تريد بالفعل التوصل إلى اتفاق، وجاء ذلك بعد تقارير تحدثت عن أن الصين تريد التوصل إلى اتفاق محدود شريطة عدم فرض المزيد من الرسوم الجمركية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 98.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99 نقطة وأقل مستوى عند 98.6 نقطة.