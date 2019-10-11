شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع رغم صدور تقرير سلبي من "أوبك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط تفاؤل في الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وذلك على الرغم من صدور توقعات سلبية من "أوبك".



وخفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام إلى 980 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري مقارنة بتقديراتها السابقة.



وتراجع إنتاج المنظمة من النفط بحواي 1.32 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول إلى 28.49 مليون برميل يوميا.

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وانطلقت اليوم جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين رفيعي المستوى لبحث التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.



وأعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن تفاؤله إزاء هذه المفاوضات مشيرا إلى أن الصين تريد بالفعل التوصل إلى اتفاق.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 53.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.5 دولار وأقل سعر عند 51.3 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.8% إلى 58.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.1 دولار وأقل سعر عند 57.8 دولار.