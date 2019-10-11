شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع وسط إقبال من المستثمرين على عملات المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم مع انتعاش عملات المخاطرة كالعملة الأسترالية وغيرها في ظل التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وانطلقت اليوم جولة جديدة من المحادثات التجارية بحضور وفدين من مسؤولين رفيعي المستوى من واشنطن وبكين لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق.

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وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه سيلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" غدا في البيت الأبيض مشيرا إلى أن بكين تريد بالفعل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.



كانت تقارير قد تحدثت أمس عن أن مسؤولين صينيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق تجاري محدود مع الولايات المتحدة بشرط عدم فرض المزيد من الرسوم الجمركية على أن تتعهد بكين بموجب هذا الاتفاق المحتمل بشراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7533، وسجل أعلى سعر عند 0.754 وأقل سعر عند 0.7488.