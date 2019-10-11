شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع وسط تفاؤل إزاء المفاوضات التجارية وعقب تغريدة "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومة بالتفاؤل الذي يسود الأسواق حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعززت مكاسبها في أعقاب تغريدة نشرها الرئيس "دونالد ترامب" على حسابه بموقع "تويتر".



وانطلقت اليوم جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين بحضور شخصيات رفيعة المستوى من البلدين.

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وكشف الرئيس "ترامب" عن أنه ينوي عقد لقاء مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" في البيت الأبيض غدا مشيرا إلى أن بكين تريد التوصل إلى اتفاق.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بعشرة آلاف إلى 210 آلاف خلال الأسبوع الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلكين على خلاف التوقعات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 26506 نقاط، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل خمسين نقطة) إلى 7953 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 2938 نقطة.