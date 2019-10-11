شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل الارتفاع أعلى حاجز 1600 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مواصلاً مكاسبه بدعمٍ من الطلب على المعادن الصناعية بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ويلتقي مسؤولون تجاريون صينيون برئاسة نائب مجلس الدولة "ليو هي" اليوم بنظرائهم الأمريكيين في واشنطن العاصمة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري.



وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن أنه سيلتقي "هي" في البيت الأبيض غدا الأمر الذي عزز التكهنات بخروج المفاوضات بنتائج إيجابية.

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ومن شأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين دعم الطلب على السلع الصناعية والمعادن وأسواق الأسهم العالمية.



ومن الجدير بالذكر أن البلاديوم يستخدم في صناعة مكونات بالسيارات تقلل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة، وهو ما عزز الطلب عليه من شركات صناعة السيارات الراغبة في الامتثال لقواعد حماية البيئة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للبلاديوم بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1665.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1665.9 دولار وأقل سعر عند 1645 دولارا.