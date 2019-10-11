شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول للارتفاع استنادا على آمال تجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس بعد تراجعها فى وقت سابق من السوق الأوروبية ،لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على آمال إحراز تقدم خلال المحادثات التجارية المقررة اليوم بين الولايات المتحدة والصين ، ويكبح توسيع المكاسب مخاوف تخمة المعروض الأمريكي ،بعد ارتفاع المخزونات التجارية للأسبوع الرابع على التوالي ،وتسارع إنتاج النفط لمستوي قياسي جديد.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.14$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.63$، وسجل أدنى مستوي عند 51.44$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 58.86$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 58.27$ ، وسجل أدنى مستوي عند 57.81$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% بعدما فقد حوالي 0.5% فى اليوم السابق ،وحققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.3% ، بدعم انخفاض إنتاج أوبك خلال أيلول/سبتمبر.

تستأنف المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم فى واشنطن فى وقت لاحق يوم الخميس ،بحضور الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هو" ،على أن تستمر تلك المفاوضات غدا الجمعة.

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وذكرت تقارير يوم الأربعاء أن الصين تدرس عقد صفقة جزئية مع الولايات المتحدة ، لكن مسؤول بالبيت الأبيض قد أخبر تليفزيون CNBC أن الرئيس ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان يمكن تحقيق انفراجة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.9 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 4 تشرين الأول/أكتوبر، فى رابع زيادة أسبوعية على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.8مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 426 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 23 آب/أغسطس الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بمقدار 200 ألف برميل، ليرتفع الإجمالي إلى 12.6 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى البلاد ، و الولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.